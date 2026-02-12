HABER

Adana Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 12 Şubat 2026 tarihinde hava durumu genellikle yağışlı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 16 derece civarında, akşam ise 14 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, 13 Şubat'ta hava sıcaklığı 11-12 derece arasında olacak. 14 Şubat ve 15 Şubat'ta ise sıcaklık 15-18 derece arasında değişecek. Bu dönemde su geçirmeyen kıyafetler giyilmesi ve şemsiye bulundurulması öneriliyor.

Adana Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe günü, Adana'da hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 14 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Bu koşullar altında, Adana'da hava durumu yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde, 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklığının 11 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. O gün hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması tahmin ediliyor. 14 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığının 15 ile 16 derece arasında olması öngörülüyor. Cumartesi günü hafif yağmurlu hava koşulları hakim olacak. 15 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı 17 ile 18 derece arasında olacak. Pazar günü hava koşullarının hafif yağmurlu olması bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı öngörülüyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye almanızda fayda var. Su geçirmeyen kıyafetler giymeniz önem taşıyor. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklığı daha düşük hissedilebilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanızda yarar var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Plan yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

hava durumu Adana
