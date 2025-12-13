Adana Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Bugün 13 Aralık 2025 Cumartesi. Adana'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise 5 ile 9 dereceye düşecek. Nem oranı %66 civarında. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:43, gün batımı ise 17:21'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Aralık Pazar günü sıcaklık 16 ile 19 derece arasında olacak. 15 Aralık Pazartesi'de ise 17 ile 20 derece arasında seyredecek. 16 Aralık Salı günü sıcaklık yine 16 ile 19 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir üst giysi yeterli olacaktır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşecek. Bu zamanlarda daha kalın giysiler tercih edilebilir. Nem oranı %66 civarında. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olması faydalı olacaktır.

