HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava genellikle açık, güneşli ve ılıman geçecek. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde ise 5 ile 9 dereceye düşecek. Nem oranı %66 seviyesinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Dışarıda vakit geçirenler için hafif giysiler yeterli olurken, akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Adana Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Adana hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün 13 Aralık 2025 Cumartesi. Adana'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise 5 ile 9 dereceye düşecek. Nem oranı %66 civarında. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:43, gün batımı ise 17:21'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Aralık Pazar günü sıcaklık 16 ile 19 derece arasında olacak. 15 Aralık Pazartesi'de ise 17 ile 20 derece arasında seyredecek. 16 Aralık Salı günü sıcaklık yine 16 ile 19 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir üst giysi yeterli olacaktır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşecek. Bu zamanlarda daha kalın giysiler tercih edilebilir. Nem oranı %66 civarında. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olması faydalı olacaktır.

Adana'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19 ile 22 derece arasında, akşam saatlerinde ise 5 ile 9 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!
Mehmet Akif Ersoy hakkında olay olacak iddia: “Israrla taksiye gelmesi istenmiştir! Neden acaba?”Mehmet Akif Ersoy hakkında olay olacak iddia: “Israrla taksiye gelmesi istenmiştir! Neden acaba?”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Asgari ücret zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı?

Asgari ücret zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.