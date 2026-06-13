Adana Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi, Adana'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 ile 31 derece arasında olacak. Hava genellikle açık görünüyor. Ancak, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak hafif yağışlar bekleniyor. İlk yarıda güneşli bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde hafif yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Haziran Pazar günü, sıcaklık 30 ile 32 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 15 Haziran Pazartesi günü, sıcaklık 32 ile 34 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava genellikle açık kalacak. 16 Haziran Salı günü, sıcaklık 33 ile 35 derece arasında olacak. Hava yine açık görünmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif yağışlar olabilir. Yanınızda şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız faydalı olur. Hava sıcaklıkları yüksek olacak. Bu nedenle bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edin.