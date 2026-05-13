Adana Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 13 Mayıs Çarşamba günü hava durumu ılık ve güzel. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece civarında. Gece ise sıcaklık 17 dereceye düşecek. Hava genel olarak açık olacak. Az yağışlı geçmesi bekleniyor. Hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde ince bir ceket almak faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 24 derece civarında bekleniyor. 15 Mayıs Cuma günü ise 23 derece olacağı düşünülüyor. Bu günlerde hava genellikle açık kalacak. Az yağışlı olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılık ve açık geçecek. Hava durumunun değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu güncel olarak kontrol etmelisiniz. Gerekirse hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır.