Adana Hava Durumu! 13 Ocak Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 13 Ocak Salı 2026 tarihinde hava durumu değişken olacak. Şehrin iklimine uygun bir seyir izleyecektir. Gün boyunca hava genellikle bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 2 ile 14 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 13 dereceye ulaşacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önemlidir.

Rüzgarlar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 8 ile 15 kilometre arasında olacak. Nem oranı %56 ile %82 arasında değişecek. Bu durum hava hissiyatını etkileyebilir. Gün doğumu saat 07:52’dir. Gün batımı ise 17:44 olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalmaya devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile 12 derece arasında seyredecek. 15 Ocak Perşembe günü hava açık olacak, sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında değişecek. 16 Ocak Cuma günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar 2 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Hafif yağışlar için yanınıza bir şemsiye almanız, gününüzü daha konforlu hale getirecektir.