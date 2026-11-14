Adana Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu tipik Akdeniz ikliminin etkilerini gösteriyor. 14 Kasım Cumartesi 2026'da sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor. Öğleden sonra bulutların artması tahmin ediliyor. Adana’nın sıcak atmosferine hafif bir rüzgar eşlik edecek. Bu rüzgar, dışarıda olanları serinletecek. Bugün dış giyimde rahat bir şekilde dolaşabilirsiniz.

Bu gün, Adana'nın sıcak yaz günlerine göre daha ılık bir hava sunuyor. Açık hava etkinlikleri için oldukça uygun bir gün. Ağaç altında dinlenmek, parklarda yürüyüş yapmak güzel bir fikir. Ayrıca, açık havada kahve molası vermek de keyifli olacak. Sıcaklık dalgalanmalarına dikkat etmekte fayda var. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 ve 16 Kasım tarihlerinde hava koşullarında kısa süreli değişiklikler olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında olacak. Günlük sıcaklık ortalaması biraz düşecek. Hava bulutlu hale gelecek ve aralıklı yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli. Pazar günü hafif yağışlar bekleniyor. Sokakta vakit geçirenlerin hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır.

Adana'nın iklimi genellikle sıcak, ancak bu dönemde hava durumu sürprizler yapabiliyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için kat kat giyinmek önemlidir. Dışarıda geçireceğiniz saatlere uygun giysiler seçmek, üşüme riskini azaltır.

Genel olarak, 14 Kasım Cumartesi günü Adana'da keyifli bir hava bekleniyor. Hava durumunu dikkate alarak, dikkatli olunması gereken faktörler mevcut. En önemli detay, hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak. Günün tadını çıkarmak için uygun adımları atmalısınız.