Adana Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu, genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 18 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hava serin ve yağışlı olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye ya da yağmurluk almanız faydalı olur.

Rüzgar, güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Bu koşullar, sıcaklık hissiyatını düşürebilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek önemli bir tercih. Gerektiğinde ek bir kat giysi almak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Mart Pazar günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 16 Mart Pazartesi daha sıcak olacak. 17 Mart Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava söz konusu. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı hava koşullarına göre yapmalısınız.

Dışarıda vakit geçireceğiniz zaman hava koşullarına uygun giyinmek gerek. Yanınıza yağış ihtimaline karşı gerekli eşyaları almak, gününüzü daha konforlu hale getirecektir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak da akıllıca olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemlidir.