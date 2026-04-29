HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Eti caddesi bulunan boş arazide iki taraf arasında yan bakma konusundan çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan Mehmet Can Deneklisoy (25) hayatını kaybederken, M.B.(26) ise yaralandı.

BIÇAKLI KAVGAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisin çalışmaları sonucu gözaltına alınan E.T. (25), Y.C.T. (23) ve A.A.Y. (23) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.