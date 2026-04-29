Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Eti caddesi bulunan boş arazide iki taraf arasında yan bakma konusundan çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan Mehmet Can Deneklisoy (25) hayatını kaybederken, M.B.(26) ise yaralandı.

BIÇAKLI KAVGAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisin çalışmaları sonucu gözaltına alınan E.T. (25), Y.C.T. (23) ve A.A.Y. (23) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

