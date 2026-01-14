HABER

Adana Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 14 Ocak 2026'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 13 derece, gece ise 1 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %50 iken yağış ihtimali %0 olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 12-14 derece arasında değişecek. Akşam serinliği için kalın kıyafet bulundurmak faydalı olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Ufuk Dağ

Adana'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 14 kilometre olacak. Nem oranı %50 civarında olacak. Yağış ihtimali ise %0 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. 16 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1-3 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmeye devam edecek. Nem oranı %50-60 arasına çıkacak. Yağış ihtimali yine %0 olarak belirtilecektir.

Bu süreçte Adana'da hava durumu genellikle güneşli ve serin olacak. Gündüzleri hafif kıyafetlerle rahat edebilirsiniz. Akşam ve gece starinde serinlik hissedilecektir. Kalın kıyafet veya mont bulundurmanız faydalı olur. Rüzgarlı günlere hazırlıklı olmalısınız. Nem oranının %50 olması, sıcaklığı daha serin hissettirebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Önümüzdeki günlerde yağış öngörülmediğinden açık hava etkinliklerinizi uygun bir şekilde planlayabilirsiniz.

