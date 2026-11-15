HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 15 Kasım 2026 Pazar günü hava durumu ılımandır. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor ve güneş sık sık yüzünü gösteriyor. Bu haftasonu dışarıda vakit geçirmek için uygun bir fırsat sunuluyor. Ancak akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık aralığı 19-22 derece olacak. Bulutlu günler ve yağışlı geçişler için hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için şemsiye ve hafif giysiler bulundurmalısınız.

Adana Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

15 Kasım 2026 Pazar günü Adana'da hava durumu ılımandır. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarındadır. Güneş sık sık yüzünü gösteriyor. Bu haftasonu dışarıda vakit geçirmek için ideal bir fırsat sunuyor. Son günlerdeki soğuk havaların ardından, sıcaklıkların artması birçok kişinin keyfini yerine getiriyor. Ancak akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşecektir. Bu nedenle hafif bir üst giysi almak faydalıdır.

Adana'nın hava durumu genellikle yaz aylarıyla özdeşleşir. Kış mevsiminin gelişiyle ılıman kış günlerinin tadını çıkarmak mümkündür. Bugünkü hava ile birlikte önümüzdeki günlerin hava tahminleri dikkat çekicidir. Pazartesi günü sıcaklıkların 19-22 derece arasında değişmesi beklenmektedir. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygundur. Hafif serin rüzgarların gece saatlerinde etkili olabileceğini unutmayın.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava durumu bulutlu bir döneme girecek. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri sulu geçişler yaşanabilir. Bu günlerde hava durumu değişken bir yapıya bürünebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerine göz atmak akıllıca olacaktır.

Adana'da hava durumunu değerlendirirken değişken iklim koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda uzun vakit geçirecekseniz başınıza şapka veya güneş gözlüğü almak yararlı olacaktır. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı bir şemsiye ya da hafif bir mont bulundurmakta fayda var. Hava tahminlerine göre ıslak zeminlere dikkat etmelisiniz. Zemin kaygan hale gelebilir, bu durumu göz önünde bulundurun.

Adana'nın bugünkü hava durumu oldukça güzel ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir hale bürünebilir. Aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Adana'nın iklimi sürprizler yapabilir. Hazırlıklı olmak her zaman iyi bir fikirdir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecekABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecek
Alanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldıAlanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.