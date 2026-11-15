Adana Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Adana hava durumu nasıl?

15 Kasım 2026 Pazar günü Adana'da hava durumu ılımandır. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarındadır. Güneş sık sık yüzünü gösteriyor. Bu haftasonu dışarıda vakit geçirmek için ideal bir fırsat sunuyor. Son günlerdeki soğuk havaların ardından, sıcaklıkların artması birçok kişinin keyfini yerine getiriyor. Ancak akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşecektir. Bu nedenle hafif bir üst giysi almak faydalıdır.

Adana'nın hava durumu genellikle yaz aylarıyla özdeşleşir. Kış mevsiminin gelişiyle ılıman kış günlerinin tadını çıkarmak mümkündür. Bugünkü hava ile birlikte önümüzdeki günlerin hava tahminleri dikkat çekicidir. Pazartesi günü sıcaklıkların 19-22 derece arasında değişmesi beklenmektedir. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygundur. Hafif serin rüzgarların gece saatlerinde etkili olabileceğini unutmayın.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava durumu bulutlu bir döneme girecek. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri sulu geçişler yaşanabilir. Bu günlerde hava durumu değişken bir yapıya bürünebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerine göz atmak akıllıca olacaktır.

Adana'da hava durumunu değerlendirirken değişken iklim koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda uzun vakit geçirecekseniz başınıza şapka veya güneş gözlüğü almak yararlı olacaktır. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı bir şemsiye ya da hafif bir mont bulundurmakta fayda var. Hava tahminlerine göre ıslak zeminlere dikkat etmelisiniz. Zemin kaygan hale gelebilir, bu durumu göz önünde bulundurun.

Adana'nın bugünkü hava durumu oldukça güzel ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir hale bürünebilir. Aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Adana'nın iklimi sürprizler yapabilir. Hazırlıklı olmak her zaman iyi bir fikirdir.