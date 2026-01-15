Adana Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ocak 2026 Perşembe günü, Adana'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 14 derece arasında olacak. Gün doğumu saati 07:51. Gün batımı ise 17:45 olarak öngörülüyor. Nem oranı %87. Rüzgar hızı 7.6 km/saat. Atmosfer basıncı 1020.2 mb olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 4 ile 14 derece arasında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 3 ile 12 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak.

Açık hava etkinlikleri planlamak için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanarak dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır.

Adana'da 15 Ocak Perşembe günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.