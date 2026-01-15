HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça güzel. Sıcaklık 1 ile 14 derece arasında değişiyor. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 16 Ocak'ta sıcaklık 4 ile 14 derece arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirmek ideal. Yanınıza alacağınız bir ceket, akşam saatlerinde serinlemeyi önleyecektir.

Adana Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 15 Ocak 2026 Perşembe günü, Adana'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 14 derece arasında olacak. Gün doğumu saati 07:51. Gün batımı ise 17:45 olarak öngörülüyor. Nem oranı %87. Rüzgar hızı 7.6 km/saat. Atmosfer basıncı 1020.2 mb olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 4 ile 14 derece arasında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 3 ile 12 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak.

Açık hava etkinlikleri planlamak için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanarak dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır.

Adana'da 15 Ocak Perşembe günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kürt kanalının yayınlamadığı Şara röportajı! Sebebi bu sözlerKürt kanalının yayınlamadığı Şara röportajı! Sebebi bu sözler
Başakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar varBaşakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.