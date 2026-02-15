HABER

Adana Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 15 Şubat 2026 Pazar günü bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında hissedilirken, gece sıcaklık 11 ile 12 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik gözlemlenecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların yağışa karşı önlem alması önemlidir. Yola çıkarken dikkatli olunmalı; hava durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Hız limitlerine uyulması gerekmektedir.

Simay Özmen

Adana'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 11 ile 12 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar 16 ile 17 derece aralığında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı %76 civarında olacak.

Yağışlı hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar uygun kıyafetler giymeli. Ayrıca, şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler almak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Hız limitlerine uyulması gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Şubat Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 ile 24 derece arasında seyredecek. 17 Şubat Salı günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 18 ile 19 derece arasında kalacak. 18 Şubat Çarşamba günü yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık yine 18 ile 19 derece civarında olacak.

Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri veya seyahat planlarınız varsa alternatif planlar oluşturmanız faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını etkileyebileceğini unutmayın. Araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Adana'da 15 Şubat 2026 Pazar günü yağışlı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bazı günler güneşli, bazı günler ise yağışlı olacak. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri alarak hazırlıklı olmalısınız.

