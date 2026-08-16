Adana Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve nemli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24 derece olacak. Bu sıcaklıklar Adana'nın tipik yaz koşullarını yansıtıyor.

Bugün, hava genellikle güneşli. Günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle bol su içmeye özen gösterin. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve nem koşullarında sürecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık ise 33 derece civarında olacak. 18 ve 19 Ağustos Salı ve Çarşamba günlerinde gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Bu günlerde sıcaklık 33 ile 35 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak da ihmal edilmemeli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza şemsiye alabilirsiniz. Sağlığınızı korumak için bu önerilere dikkat etmek önemlidir.