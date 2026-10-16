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Adana Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 16 Ekim Cuma günü hava durumu ılıman ve genellikle açık. Sabah sıcaklık 20 derece, öğle saatlerinde 22 dereceye ulaşabilir. Akşam serinleyecek, sıcaklık 19 derecelere gerileyebilir. Dışarı çıkacaklar için güneşin parlaması avantaj sağlıyor. Ancak yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşecek ve yağış ihtimali artacak. Dışarıda kalacakların uygun giyinmeleri ve hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

Adana Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

16 Ekim 2026 Cuma günü Adana'da hava durumu ılıman. Hava genellikle açık. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Öğle saatlerine gelindiğinde sıcaklık 22 dereceye ulaşabilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 derecelere gerileyebilir. Rüzgar hafif esiyor. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir fırsat sunuyor.

Adana'nın iklimi günlük hayatı etkiliyor. Hava koşulları ve sıcaklıklar bu durumu şekillendiriyor. Dışarı çıkacaklar için güneşin görünmesi şemsiyeleri evde bırakma sebebi oluyor. Ancak yer yer çok hafif yağışlara dikkat etmekte fayda var. Genel itibarıyla keyifli vakit geçirmek için ideal bir hava hakim.

Önümüzdeki günlerde hava durumu belirsizlik taşıyor. 17 Ekim Cumartesi günü sıcaklık düşecek. Hava sıcaklığı 18-21 derece arasında olacak. Akşam serinleyecek. Bu durumda dışarıda kalmak zorlaşabilir. Pazartesi günü sıcaklık daha da düşecek. Gündüz sıcaklık 19-20 derece civarında seyredebilir. Dışarı çıkacakların üzerini iyi giyinmeleri gerekiyor.

Yağış ihtimali artabilir. Dışarıda yürüyüş yapmak için hafif yağışlara hazırlıklı olmak önemli. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, şemsiye veya yağmurluk almanız iyi olur. Adana'da günler kısalıyor. Gece serin havalar geliyor. Doğa yürüyüşü yaparken gün doğumu ve batımına dikkat etmek faydalı.

Adana’da 16 Ekim Cuma günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek. Ayrıca yağış ihtimali gündeme gelecek. Bu nedenle önlemler almak önemli. Hava koşullarına uygun giysiler seçmek, gününüzü daha keyifli hale getirebilir. Dışarıda vakit geçirmek için güzel bir dönemin keyfini çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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