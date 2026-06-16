Adana Hava Durumu! 16 Haziran Salı Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı, Adana'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Akdeniz iklimini yansıtıyor. Yaz aylarında yüksek sıcaklıklar görülüyor.

Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte yaklaşık 12 kilometre olacak. Nem oranı gündüz %61, akşam ise %69 civarında. Yüksek nem, sıcaklığın daha fazla hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumunun sıcak ve güneşli geçmesi bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklığın 35 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Perşembe günü ise sıcaklık 32 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz aylarında Adana'da sık karşılaşılan değerlerdir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda olanlar tedbir almalı. Bol su içmek önemli. Hafif, açık renk giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler de faydalı olabilir. Aşırı sıcaklar, sağlığı olumsuz etkileyebilir. Ağır yemeklerden kaçınmak önemlidir. Düzenli aralıklarla serinlemek de gereklidir.

Adana'da 16 Haziran 2026 Salı ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda sağlık için uygun önlemler almak önemlidir.