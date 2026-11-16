Adana Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

16 Kasım 2026 tarihinde Adana'da hava durumu oldukça keyifli. Bugünkü hava, 19 ile 22 derece arasında sıcaklıklar sunuyor. Bu durum, Adana'nın ılıman ikliminin neşeli bir yansıması. Dışarı çıkanlar, güneşin tatlı ışıklarıyla rahat bir gün geçirecek. Özellikle öğle saatlerinde hava biraz daha ısınacak. Açık alanlarda vakit geçirenler güzel bir iklimin tadını çıkarabilecek.

Güncel raporlar, Adana'da atmosferin sakin ve güneşli olacağını gösteriyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar için keyifli bir gün var. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşebilir. Bu nedenle sıcak giysiler almak akıllıca olacaktır. Havada görülen hafif rüzgar ferah bir his veriyor. Gün batımıyla birlikte serinlik hissinin artacağı unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak dengede devam edecek. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 18 derece civarına gerileyebilir. Bazı günlerde hafif yağmur bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların şemsiye veya su geçirmeyen giysi alması faydalı olacaktır. Özellikle 19 ve 20 Kasım tarihlerinde hafif yağışlar görülebilir. Bu durum hava durumunun güvenilirliğini artıracaktır.

Adana'daki hava durumu dışarıda keyifli zaman geçirmek için uygun. Ancak hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Aniden değişen hava şartlarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Ani soğuma sonrası rahatsızlık yaşamamak için mevsime uygun giyinmek önemlidir. Tatlı bir kış havasında Adana’da geçireceğiniz zamanlar için planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.