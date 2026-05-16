Adana Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu çok bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığın 25-26 derece arasında seyretmesi, gece saatlerinde ise 15-16 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca yüksek kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmur ihtimaline karşı şemsiye almak faydalı. Gündüz rahat kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de değişken hava koşulları yaşanacak.

Simay Özmen

Adana'da 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü, hava durumu çok bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 25-26 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklığın 15-16 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca yüksek kalacak. Sabah saatlerinde %76, öğle saatlerinde %55, akşam saatlerinde ise %63 civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızı sabah 10 km/saat civarında olacak. Öğle saatlerinde bu hız 15 km/saat olarak bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgarın hızı yine 15 km/saat civarında seyredecek.

Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışların görüleceğini gösteriyor. Gündüz saatlerinde hava daha sıcak ve nemli hissedilecek. Dışarı çıkarken sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde ise hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 17 Mayıs Pazar günü hafif yağış bekleniyor. 18 Mayıs Pazartesi günü ise kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık gündüz 25-27 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde ise 16-17 derece civarında kalması öngörülüyor. Bu süreçte sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlara hazırlıklı olmak önemli. Gündüz saatlerinde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmesi uygun olacaktır.

Neticede, Adana'da 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu hafif yağışlar ve ılıman sıcaklıklarla geçecek. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun hazırlık yapmak günün konforunu artırır.

