HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da kış mevsimi etkisini gösteriyor. 16 Ocak hava durumu açık ve sıcaklık 2 ile 3 derece arasında değişirken, 17 Ocak'ta kar yağışı ile birlikte sıcaklık -2 ile 1 dereceye düşecek. 18 Ocak'ta ise soğuk hava nedeniyle sıcaklık -7 ile -17 derece arasında değişecek. Bu koşullarda sıcak tutan giysiler giymek, açık hava etkinliklerinden kaçınmak ve evde kaloriferleri düzenli kontrol etmek önem taşıyor.

Adana Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Adana hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Adana'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu kış mevsiminin özelliklerini taşıyor. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 3 derece arasında değişecek. Hava genel olarak açık olacak. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati ise 17:47 şeklinde bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Adana'da kış koşullarının süreceğini gösteriyor. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar -2 ile 1 derece arasında olacak. Kar yağışı bekleniyor. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık -7 ile -17 derece arasında değişecek. Hava çok soğuk olacak.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler giymek önemlidir. Açık hava etkinliklerini azaltmak tavsiye edilir. Araç kullanmadan önce lastiklerinizi kontrol edin. Yol durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Evde kaloriferleri düzenli olarak kontrol edin. Su borularının donmaması için gerekli önlemleri almalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"
Trump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendiTrump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.