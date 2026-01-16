Adana Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu kış mevsiminin özelliklerini taşıyor. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 3 derece arasında değişecek. Hava genel olarak açık olacak. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati ise 17:47 şeklinde bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Adana'da kış koşullarının süreceğini gösteriyor. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar -2 ile 1 derece arasında olacak. Kar yağışı bekleniyor. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık -7 ile -17 derece arasında değişecek. Hava çok soğuk olacak.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler giymek önemlidir. Açık hava etkinliklerini azaltmak tavsiye edilir. Araç kullanmadan önce lastiklerinizi kontrol edin. Yol durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Evde kaloriferleri düzenli olarak kontrol edin. Su borularının donmaması için gerekli önlemleri almalısınız.