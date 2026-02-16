HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 16 Şubat'tan itibaren hava durumu artan bulutlarla birlikte 22 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor, bu yüzden dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacak. 17 Şubat'ta sağanak yağışlar ön planda, gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. 18 ve 19 Şubat günlerinde ise hava puslu ve sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebilir. Planlamalarınızı hava koşullarına göre yapmalısınız.

Adana Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 22 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Bu sıcaklık, Adana'nın mevsim normallerine yakın.

Bugün hava genellikle açık. Günün ilerleyen saatlerinde bulutlanma artacak. Akşam saatlerinde hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur.

17 Şubat Salı günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında. Gece ise 13 - 15 derece civarında olacak. 18 Şubat Çarşamba günü yağmur geçişleri olabilir. Gündüz sıcaklık 18 - 20 derece, gece ise 9 - 11 derece arasında değişebilir. 19 Şubat Perşembe günü hava puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20 - 22 derece, gece ise 8 - 10 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymeniz önerilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Yağışların ardından zeminlerin kaygan olabileceğini hatırlayın. Dikkatli yürümek önemlidir.

Adana'da hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttuGece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttu
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştıKabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.