Adana Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 22 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Bu sıcaklık, Adana'nın mevsim normallerine yakın.

Bugün hava genellikle açık. Günün ilerleyen saatlerinde bulutlanma artacak. Akşam saatlerinde hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur.

17 Şubat Salı günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında. Gece ise 13 - 15 derece civarında olacak. 18 Şubat Çarşamba günü yağmur geçişleri olabilir. Gündüz sıcaklık 18 - 20 derece, gece ise 9 - 11 derece arasında değişebilir. 19 Şubat Perşembe günü hava puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20 - 22 derece, gece ise 8 - 10 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymeniz önerilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Yağışların ardından zeminlerin kaygan olabileceğini hatırlayın. Dikkatli yürümek önemlidir.

Adana'da hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.