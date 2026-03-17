Adana Hava Durumu! 17 Mart Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 17 Mart 2026 Salı günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 11 ile 20 derece arasında değişirken, öğle saatlerinde 20 dereceye ulaşacak. Gün boyunca açık ve güneşli havanın ardından akşam saatlerinde bulutlanma ve hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar ise 15 km/s hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarında yağışlı dönemler yaşanması muhtemel. Yanınıza şemsiye almayı unutmayın.

Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 17 Mart 2026 Salı günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önem taşıyor. Sıcaklık 11 ile 20 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yaklaşacak. Bu durum, Adana'nın Mart ayı tipik havasına uygun.

Gün boyunca hava durumu değişken olacak. Öğle saatlerinde hava genellikle açık ve güneşli. Ancak akşam saatlerine doğru hava bulutlanacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarında değişiklikler olabilir.

Rüzgar hızı da gün boyunca değişkenlik gösterecek. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 15 km/s olacak. Akşam saatlerinde ise rüzgar hızı 12 km/s seviyelerine düşecek. Bu rüzgar hızları, Adana'nın Mart ayı rüzgar koşullarına uygun.

Nem oranı gün boyunca %50 ile %60 arasında değişecek. Bu nem oranları, Mart ayı için normal seviyelerde bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 18 Mart Çarşamba günü hava sıcaklıkları 14 ile 23 derece arasında kalacak. Hava genellikle bulutlu olacak. 19 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri bekleniyor. 20 Mart Cuma günü ise sıcaklıklar 11 ile 18 derece arasında kalacak. Yağmur geçişleri devam edecek.

Bu hava koşullarına göre, Adana'da dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Bu durum, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır.

Adana'da 17 Mart 2026 Salı günü hava durumu genellikle ılıman ve değişken olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında yağışlı dönemler bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte fayda var. Planlarınızı buna göre yapmanız önemlidir.

