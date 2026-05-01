Yer: Edirne! Evin girişindeki beton zemin çöktü

Edirne'de iki katlı müstakil evin girişinde, altında kömürlük bulunan beton zeminin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Arif Çekiç Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Binanın girişinde altında kömürlük bulunan beton zemin, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada zemin üzerinde bulunan G.K., parçalanan betonların arasında kalarak yaralandı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan G.K., ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVE GİRİŞ YASAKLANDI

Bu sırada evin ikinci katında bulunan ve rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği belirtilen S.O., itfaiye ekipleri tarafından araç merdiveni ile pencereden çıkarıldı. Güvenlik şeridi çekilen eve giriş, yasaklandı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da silahlı saldırı! Yaralılar varBolu’da silahlı saldırı! Yaralılar var
İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu katılımcıları İstanbul’a indiİsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu katılımcıları İstanbul’a indi

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Yüzlerce çalışanı olan 27 yıllık şirket konkordato talep etti!

Yüzlerce çalışanı olan 27 yıllık şirket konkordato talep etti!

En Çok Aranan Haberler

