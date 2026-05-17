Adana Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 17 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu tahmini verildi. Sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 25 derece civarında olacak. En düşük sıcaklığın ise 17 derece dolaylarında olacağı bekleniyor. Nem oranı, özellikle gece ve sabah saatlerinde %80'in üzerine çıkacak. Rüzgar zaman zaman saatte 39 kilometre hıza ulaşabilir.

Bugünkü hava durumu, Adana'da yaşayanların hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Sabah yağışlar nedeniyle şemsiyenizi yanınıza almanız faydalı olacaktır. Öğle saatlerinden sonra yağışların etkisi azalacak. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olması, sabah saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeniz rahatlık sağlar. Rüzgarın hızı nedeniyle açık alanlarda dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu daha sıcak olacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 27 derece civarında bekleniyor. Salı günü ise sıcaklık 28 dereceye çıkabilir. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak Çarşamba günü sağanak yağışlar tekrar etkili olabilir. Hava durumunu düzenli takip etmelisiniz. Planlarınızı buna göre yapmanız faydalı olacaktır.

Sonuç olarak Adana'da 17 Mayıs 2026 Pazar günü sabah gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Önümüzdeki günlerde daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü değerlendirebilirsiniz.