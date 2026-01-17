HABER

Adana Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Sıcaklık gündüz 13 - 14 derece, gece ise 4 - 5 derece arasında değişecek. Nem oranı %30 - %40 olarak kaydedilirken, rüzgar hızı 15 - 20 km/saat civarında esmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek ve uyku süreleri ile dış giyimde dikkatli olmak önem kazanacak.

Ufuk Dağ

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi, Adana'da hava durumu oldukça bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 13 - 14 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 4 - 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı %30 - %40 arasında değişecek. Rüzgar hızı 15 - 20 km/saat civarında olacak. Bu koşullar, Adana'da hava durumunun serin ve nemli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık 14 - 15 derece olacak. 19 Ocak Pazartesi günü 12 - 13 dereceyi göreceğiz. 20 Ocak Salı günü de benzer bir sıcaklık bekleniyor. Yani, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 12 - 15 derece arasında değişecek.

Bu serin hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısını korumanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Rahatsızlıkları önlemek için hafif ve nefes alabilir kumaşlar seçmek faydalı olacaktır. Rüzgar bu günlerde etkili olacak. Rüzgar geçirmeyen dış giyim ürünleri kullanmak, sizi daha konforlu hale getirecektir.

Sonuç olarak, Adana'da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemli. Uygun kıyafet ve önlemler almak gününüzü daha keyifli hale getirecektir.

hava durumu Adana
