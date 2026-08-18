Adana Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcaklıkların 33 - 34 derece civarında olacağını gösteriyor. Hafif yağışların da yaşanması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz koşullarına uyuyor. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, hava hissedilen sıcaklık açısından bunaltıcı olabilir.

Günyüzünde hava genellikle çok sıcak olacak. Bulutlu ve hafif yağışlı bir gün geçireceğiz. Gündüz ortalama sıcaklık 34 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 22 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında seyredecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 32 - 34 derece arasında değişecek. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını takip etmesi önemlidir. Gerekli önlemleri almak da büyük bir öneme sahip.

Sıcak ve nemli hava koşulları açık hava etkinlikleri için zorluklar yaratabilir. Hava koşullarını takip etmek, gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.