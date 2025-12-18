Adana Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17 - 18 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 - 14 derece arasında düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %60 - %70 civarında kalacak. Bu koşullar, ılıman ve rahatlatıcı bir hava durumu sunuyor.

19 Aralık Cuma günü hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17 - 18 derece civarında kalmaya devam edecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava daha da bulutlanacak. Bu günde sıcaklıklar 19 - 20 derece arasında seyredecek. 21 Aralık Pazar günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık yine 19 - 20 derece civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava biraz daha serin ve bulutlu olacak.

Adana'da bu dönemde genel olarak hava durumu ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir ceket veya kazak yeterli olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygundur. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik olabileceğinden, yanınıza bir kat daha giysi almanız faydalı olabilir. Rüzgarların hafif olması, açık hava etkinliklerini keyifli hale getirecektir. Nem oranının %60 - %70 civarında olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Adana'da önümüzdeki günlerde dışarıda vakit geçirmek için hava durumu oldukça uygun görünüyor.