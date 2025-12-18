HABER

Televizyon devri resmen bitiyor: Oscar Ödülleri, 2029'dan itibaren YouTube'da yayınlanacak

Oscar Ödülleri törenlerinin, 2029 ile 2033 yılları arasını kapsayan yeni anlaşma kapsamında televizyonda değil, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da yayınlanacağı duyuruldu. Buna göre, Oscar Ödülleri, 2029'dan itibaren televizyon yerine YouTube'da yayınlanacak.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, oscar-odulleri" style="color:#ff0000">Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri'nin televizyonda her yıl milyonlarca kişi tarafından izlenen törenlerine ilişkin yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, 2028'de düzenlenecek 100. törenin de mevcut yayıncısı ABC kanalında gösterilmesinin ardından yayın modelinde değişikliğe gidilecek.

2029 İLA 2033 ARASINDA YOUTUBE'DA ÜCRETSİZ OLARAK İZLENEBİLECEK

Akademinin imzaladığı anlaşma uyarınca, Akademi Ödülleri törenlerinin ve ilgili tüm içeriğin küresel hakları 2029 ila 2033'te münhasıran YouTube'a ait olacak.

Daha çok kişiye ulaşılması için atıldığı belirtilen adım kapsamında, bu süre zarfında düzenlenecek ödül törenleri, ABC yerine YouTube'da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Anlaşma kapsamında Akademinin sinema temalı 52 milyon parçadan oluşan dev koleksiyonun da dijital erişime açılması öngörülüyor.

Akademi dün Mart 2026'da düzenlenecek 98. Akademi Ödülleri töreninde yarışacak adayların belirlenmesi için 12 kategoride kısa listeye kalan filmleri de açıklamıştı.

Filistinli yönetmen Annemarie Jacir'in çektiği, TRT ortak yapımı "Palestine 36", Filistin'in Oscar adayı olarak "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde kısa listedeki ilk 15 film arasına yer almıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

