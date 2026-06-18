Adana Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32 ile 33 derece arasında seyredecek. Gece ise 21 ile 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %42 civarında olacak. Rüzgar saatte 6 ile 7 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri önerilir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya dikkat edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Haziran Cuma günü sıcaklık 30 ile 31 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 32 ile 33 derece aralığında seyredecek. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli geçecektir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. 19 Haziran akşamı beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunmalıdır.