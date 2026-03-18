Adana Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 18 Mart 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece, hissedilen sıcaklık ise 9 derece olacak. Gündüz sıcaklığın 15 dereceye yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde 13 dereceye düşen hava, gece ise 12 derece civarında parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar sabah 15 km/saat, gündüz 16 km/saat hızla esecek. Yağmur geçişlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 18 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece. Hafif yağmur bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 9 derece olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye çıkacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Hava yine parçalı bulutlu kalacak.

Rüzgar sabah saatlerinde 15 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 16 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 12 km/saat'e düşecek. Gece saatlerinde rüzgar hızı 12 km/saat olarak devam edecek. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan esecek. Gündüz saatlerinde güney yönünden rüzgar var. Akşam saatlerinde rüzgar güneyden esecek. Gece saatlerinde ise rüzgar güneydoğudan esmesi bekleniyor.

Basınç değerleri sabah saatlerinde 1031 hPa olacak. Gündüz saatlerinde basınç 1030 hPa'ya düşecek. Akşam saatlerinde basınç yine 1030 hPa olacak. Gece saatlerinde basınç 1031 hPa olarak ölçülecek.

19 Mart Perşembe günü hava durumu 16 derece civarında olacak. Yağmur geçişleri bekleniyor. 20 Mart Cuma gününde yine yağmur geçişleri var ve sıcaklık 18 derece civarında. 21 Mart Cumartesi günü, hava durumu 16 derece civarında devam edecek. Yağmur geçişleri yine söz konusu.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olmak gerekir. Yağmur geçişleri beklenen günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır.

