Adana Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 18 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu, yağışlı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 18 derece civarında kalacak. Hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 dereceyi bulacak. Yağışlar bu süre zarfında devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Yağışların etkisi azalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında kalacak. Yağışlar yine sürecek.

Rüzgar kuzey yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Bunun sonucunda hava durumu serin ve yağışlı olarak devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Nisan Pazar günü yer yer şiddetli sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında olacak. 20 Nisan Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 22 dereceye yükselecek. 21 Nisan Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 23 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edilmelidir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken esnek kalmakta yarar var.