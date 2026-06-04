Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bakırköy'de gece saatlerinde bir oto galerideki 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Öte yandan otomobillerin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİRİNDE BAŞLADI DİĞERLERİNE DE SIÇRADI

Yangın 04.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galeride meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple galerinin dışında park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Büyüyen alevler yanan otomobilin yanındaki 3 araca daha sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan 4 otomobil söndürüldü. 2 araçta ağır hasar oluşurken 2 otomobil de kısmen zarar gördü.

DELİL TOPLANDI

Arabaların söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri yanan otomobillerde delil toplama çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

50 MİLYON TL'LİK HASAR

4 otomobilde toplam 50 milyonluk hasar meydana gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre yetkililerin kundaklama ihtimalini de göz önünde bulundurduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır