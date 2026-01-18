HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 18 Ocak 2026 Pazar günü ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13-14 derece civarında olacak. Gün doğumu 07:50, gün batımı ise 17:49'da gerçekleşecek. Bu dönemde nem oranı yüzde 47, rüzgar hızı 10.4 km/saat olacak. Devam eden günlerde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu kalacak. Dış mekan etkinlikleri için ideal koşullar, doğru kıyafetlerle daha keyifli hale getirilebilir.

Adana Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Adana hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Adana'da, 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 13 - 14 derece civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:50'dir. Gün batımı ise 17:49 olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %47, rüzgar hızı 10.4 km/saat şeklinde ölçülüyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı 12 - 13 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü de sıcaklıklar 12 - 13 derece arasında seyredecek. 21 Ocak Çarşamba günü, hava sıcaklığı 12 - 13 derece civarında tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Bu ılıman hava koşulları Adana'da dış mekan etkinlikleri için ideal bir dönem sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir mont ya da ceket almak faydalıdır. Gün içinde güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korumak açısından önem taşır. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında olacak. Hafif bir rüzgar hissi yaratabilir. Bu nedenle rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli olacak. Günlük planlarınızı yaparken ılıman hava koşullarını dikkate alın. Uygun kıyafet ve önlemlerle keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul beyaza büründü! İşte kar manzaralarıİstanbul beyaza büründü! İşte kar manzaraları
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istediSuriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.