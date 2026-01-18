Adana Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da, 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 13 - 14 derece civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:50'dir. Gün batımı ise 17:49 olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %47, rüzgar hızı 10.4 km/saat şeklinde ölçülüyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı 12 - 13 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü de sıcaklıklar 12 - 13 derece arasında seyredecek. 21 Ocak Çarşamba günü, hava sıcaklığı 12 - 13 derece civarında tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Bu ılıman hava koşulları Adana'da dış mekan etkinlikleri için ideal bir dönem sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir mont ya da ceket almak faydalıdır. Gün içinde güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korumak açısından önem taşır. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında olacak. Hafif bir rüzgar hissi yaratabilir. Bu nedenle rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli olacak. Günlük planlarınızı yaparken ılıman hava koşullarını dikkate alın. Uygun kıyafet ve önlemlerle keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün.