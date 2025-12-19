HABER

Adana Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 derece civarında başlayarak 4 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %78, rüzgar hızı ise 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:47, gün batımı ise 17:25'te gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Dışarıda vakit geçirecekler için bu gün oldukça uygun görünüyor.

Ufuk Dağ

Adana'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18 derece civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:47’dir. Gün batımı ise 17:25 olarak bekleniyor.

Bugünkü hava durumu çok uygun görünüyor. Adana'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir gün olacak. Hava sıcaklıkları sürekli değişecek. Nem oranı %78 olarak devam edecek. Rüzgar hızı ise 7 km/saat olacak. Gün doğumu 07:47, gün batımı ise 17:25’te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu değişken olacak. 20 Aralık Cumartesi günü puslu bir hava bekleniyor. 21 Aralık Pazar günü ise değişken bulutluluk görülecek. Sıcaklıklar bu günlerde 19 ile 22 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

