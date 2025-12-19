Adana Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18 derece civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:47’dir. Gün batımı ise 17:25 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu değişken olacak. 20 Aralık Cumartesi günü puslu bir hava bekleniyor. 21 Aralık Pazar günü ise değişken bulutluluk görülecek. Sıcaklıklar bu günlerde 19 ile 22 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.