Sanal devriye operasyonunda 11 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan şahısların tespiti ve sanal ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik yürütülen "Sanal Devriye" çalışmaları kapsamında 11 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalar yapıldı. 16 Sosyal medya hesabı tespit edilerek bu hesap sahiplerine yönelik operasyon başlatıldı. 9 Farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 4 tabanca, 5 av tüfeği ve 204 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman
