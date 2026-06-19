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Adana Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 19 Haziran 2026 Cuma günü, değişken hava durumu ile karşı karşıya kalınacak. Gün boyunca şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, gündüz sıcaklıklar 31 dereceye çıkacak, gece ise 21 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin ani yağışları dikkate alması önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek ve 21 Haziran'da sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Dikkatli olunmalı.

Adana Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 19 Haziran 2026 Cuma günü, hava durumu değişken olacak. Güne boyunca şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 31 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 dereceye düşecek. Bu durum, Adana'nın Haziran ayındaki iklim özelliklerini gösteriyor.

Bugünkü hava durumu, sıcak ve güneşli günlerden sonra gelen ani yağışları hatırlatıyor. Bu hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için sürpriz olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 20 Haziran Cumartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 32 dereceye erişecek. Gece saatlerinde ise 21 derece olacak. 21 Haziran Pazar günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 34 dereceye çıkacak. 22 Haziran Pazartesi günü, sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 34 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkatli olunması gereken bir durum. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar, planları olumsuz etkileyebilir. Açık hava etkinlikleri düzenlerken hava durumunu yakından takip etmek çok önemlidir. Gerekirse planlarda esneklik sağlamak da faydalı olacaktır. Ani yağışların sebep olabileceği olumsuz koşullara karşı dikkatli olmak, güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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