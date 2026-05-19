Adana Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 19 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu etkileyebilir. Gün boyunca hava, kısa süreli sağanaklarla çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 27 dereceye yükselecek. Gece ise bu değer 18 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 6,51 km/saat civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hafif yağış ihtimali nedeniyle hazırlıklı olmayı gerektirir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Adana'da değişkenlik gösterecek. 20 Mayıs Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22 derece, gece ise 15 derece civarında olacak. 21 Mayıs Perşembe günü hava daha sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 26 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 16 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını yakından takip etmesi önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Alınacak önlemler, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.