Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: "Erdoğan ile birlikte kurdular"

Oğuzhan Uğur’un Babala programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaşadığı diyaloğu ilk kez açıkladı. Özdağ "Seçimi AİHM’ye götürmediler. Bu rejimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu beraber kurdu" dedi.

Devrim Karadağ

Babala TV’de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 seçimleri ve "YSK tartışmalarına" ilişkin gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Seçim sonrası yaşanan süreci değerlendiren Özdağ, muhalefetin tutumunu eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU İLE DİYALOĞUNU İLK KEZ ANLATTI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ise dikkat çeken sert ifadeler kullanan Zafer Partisi lideri Özdağ, Kılıçdaroğlu’nun YSK binasına gidilmemesine ilişkin sözlerini ilk kez aktardı.

"FELAKET BİR AÇIKLAMA"

Özdağ, “Seçimi AİHM’ye götürmediler. Bu rejimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu beraber kurdu” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Biz de yürümeyi düşündük ancak yolda silahlı adamlar vardı” açıklamasını aktaran Özdağ, “Bu felaket bir açıklama. ‘Anayasa’nın çiğnendiğini biliyoruz ama canımızdan korktuğumuz için izin verdik’ demek oluyor. Canından korkuyorsan çıkıp ‘Muhalifim’ deme. Üstelik yolda silahlı adamlar da yoktu” ifadelerini kullandı.

"BİZİM HEDEFİMİZ SEÇİMİ İKİNCİ TURA BIRAKMAKTI"

DEM Partili ve Amedspor taraftarı olduğunu belirten bir vatandaşın, “2028 seçimlerinde yeni bir Sinan Oğan süreci yaşatacak mısınız?” sorusunu yanıtlayan Özdağ, “Bizim hedefimiz zaten Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığını kazanması değildi. Bu işi ikinci tura bırakmaktı. Onu da başardık” dedi.

“ERDOĞAN’A KARŞIYIZ DEYİP ELİNİ ÖPÜYORLAR”

Ümit Özdağ, muhalefet saflarından iktidara geçen isimleri sert sözlerle eleştirerek, asıl hesap sorulması gereken kesimin bu siyasetçiler olduğunu savundu.

Siyasi kulislerde sıkça tartışılan isimlere değinen Özdağ; Özlem Çerçioğlu, Malik Ercan, İsmail Akpınar ve son olarak AK Parti'ye katılan Burcu Köksal gibi isimleri örnek gösterdi.

Muhalefet oylarıyla seçildikten sonra iktidar partisine katılan belediye başkanlarına tepki gösteren Özdağ, “Hesap sorulacaksa bunlardan sorulacak. Erdoğan'a karşıyız deyip elini öpüyorlar. En son Burcu Hanım var” ifadelerini kullandı.

