Adana Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 15-16 derece civarında. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 10-11 dereceye düşecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %69. Akşam nem oranı %83, gece ise %81 olacak.

20 Şubat Cuma günü, sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 dereceye yükselecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 7 km hızla esecek.

21 Şubat Cumartesi günü, sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 9 km hızla esecek.

22 Şubat Pazar günü, sabah saatlerinde sıcaklık yine 12 derece civarında. Gündüz sıcaklık 16 dereceye çıkacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 9 km hızla esecek.

