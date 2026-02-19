HABER

Adana Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 19 Şubat 2026 günü hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 15-16 derece, akşam ise 10-11 derece olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 16 km hızla esecek. 20 Şubat Cuma günü sıcaklık sabah 10 derece, gündüz ise 19 derece seviyesine yükselecek. 21 ve 22 Şubat'ta ise hava sıcaklığı 12-16 derece arasında seyredecek. Nem oranları yüksek kalacak.

Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 15-16 derece civarında. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 10-11 dereceye düşecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %69. Akşam nem oranı %83, gece ise %81 olacak.

20 Şubat Cuma günü, sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 dereceye yükselecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 7 km hızla esecek.

21 Şubat Cumartesi günü, sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 9 km hızla esecek.

22 Şubat Pazar günü, sabah saatlerinde sıcaklık yine 12 derece civarında. Gündüz sıcaklık 16 dereceye çıkacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 9 km hızla esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 15-16 derece civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 16 km hızla esecek. Nem oranları sabah %80, gündüz %69, akşam %83 ve gece %81 seviyelerinde olacak.

