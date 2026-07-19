HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığının 35 derece civarında olması, öğle saatlerinde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkmasına neden olabilir. 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Bu havalarda su tüketimi artmalı, doğrudan güneş ışığına maruz kalınmamalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için önlemler alınması önemlidir.

Adana Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 35 derece civarında kalacak. Özellikle öğle saatlerinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkabilir. Bu durum, Adana'nın hava koşullarını etkileyecektir.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde sıcaklık 35-36 derece arasında olacak. Nem oranı ise %39-42 civarında seyredecek. Bu da Adana'daki hava durumu hakkında bir fikir veriyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılması önemlidir. Bol su tüketimi yapılmalıdır. Bu, vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur. Açık renkli ve ince kıyafetler giymek, güneşin etkisini azaltabilir.

Yaşlılar ve çocuklar için önlemler alınmalıdır. Kronik rahatsızlığı olanların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları sağlanmalıdır. Bu önlemler, Adana'daki hava koşullarına karşı sağlığı koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haluk Levent için sert sözler: Dolandırıcıların ortak özelliğidirHaluk Levent için sert sözler: Dolandırıcıların ortak özelliğidir
Yeni partide isim sürprizi! Sayı ve tarih verdiYeni partide isim sürprizi! Sayı ve tarih verdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.