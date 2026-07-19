HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Instagram çöktü mü, Facebook neden açılmıyor? 19 Temmuz'da dünya genelinde erişim sorunu

Instagram ve Facebook'ta 19 Temmuz Pazar günü dünya genelinde erişim sorunları yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri geliyor. Downdetector verilerine göre her iki platform için de kısa sürede yoğun hata raporları paylaşılırken, kullanıcılar "Instagram çöktü mü?", "Facebook neden açılmıyor?" ve "Instagram'da sorun mu var?" sorularına yanıt arıyor.

Instagram çöktü mü, Facebook neden açılmıyor? 19 Temmuz'da dünya genelinde erişim sorunu
Enes Çırtlık

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook'ta erişim sorunları yaşandığına dair kullanıcı bildirimleri artmaya başladı. Kullanıcılar, platformlara giriş yapamadıklarını, sayfaların yüklenmediğini veya hesaplarına erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor.

Instagram çöktü mü, Facebook neden açılmıyor? 19 Temmuz da dünya genelinde erişim sorunu 1

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 19 TEMMUZ'DA NEDEN AÇILMIYOR?

Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre, Instagram ve Facebook için kısa süre içinde dünya genelinde yoğun sayıda hata raporu paylaşıldı. Kullanıcı bildirimlerindeki artış, platformlarda geniş çaplı bir erişim sorunu yaşanabileceğine işaret ediyor.

Instagram çöktü mü, Facebook neden açılmıyor? 19 Temmuz da dünya genelinde erişim sorunu 2

Instagram kullanıcıları, akışlarına ve platformun uygulamasına erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Bazı kullanıcılar ise, "Üzgünüz, bir sorun oluştu. Bu sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz" şeklinde hata mesajını aldıklarını dile getiriyor.

FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR?

Newsweek'in aktardığına göre, bazı Facebook kullanıcıları web sitesine erişmeye çalıştıklarında hesaplarının "geçici olarak kullanılamıyor" olduğunu belirten bir uyarıyla karşılaşıyor.

Instagram çöktü mü, Facebook neden açılmıyor? 19 Temmuz da dünya genelinde erişim sorunu 3

Bazı kullanıcılar ise Facebook'un mobil uygulamasının çalıştığını, ancak masaüstü tarayıcı üzerinden erişimde sorun yaşandığını öne sürüyor.

Instagram çöktü mü, Facebook neden açılmıyor? 19 Temmuz da dünya genelinde erişim sorunu 4

Öte yandan sosyal medya platformu X'te de çok sayıda kullanıcı, Instagram ve Facebook'ta yaşadıkları erişim sorunlarını paylaşmaya başladı.

META'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Haberin yayımlandığı an itibarıyla Meta, Instagram ve Facebook'ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin resmi bir açıklama paylaşmadı. Sorunun nedeni ve ne zaman tamamen giderileceği konusunda şirket tarafından doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’deki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıİzmir’deki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Sıcaktan bunalanlar Uludağ’a çadır kurduSıcaktan bunalanlar Uludağ’a çadır kurdu

Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Instagram Meta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'ye mi geçecek? Son karar Erdoğan'ın

AK Parti'ye mi geçecek? Son karar Erdoğan'ın

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.