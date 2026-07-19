Instagram çöktü mü, Facebook neden açılmıyor? 19 Temmuz'da dünya genelinde erişim sorunu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook'ta erişim sorunları yaşandığına dair kullanıcı bildirimleri artmaya başladı. Kullanıcılar, platformlara giriş yapamadıklarını, sayfaların yüklenmediğini veya hesaplarına erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 19 TEMMUZ'DA NEDEN AÇILMIYOR?

Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre, Instagram ve Facebook için kısa süre içinde dünya genelinde yoğun sayıda hata raporu paylaşıldı. Kullanıcı bildirimlerindeki artış, platformlarda geniş çaplı bir erişim sorunu yaşanabileceğine işaret ediyor.

Instagram kullanıcıları, akışlarına ve platformun uygulamasına erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Bazı kullanıcılar ise, "Üzgünüz, bir sorun oluştu. Bu sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz" şeklinde hata mesajını aldıklarını dile getiriyor.

FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR?

Newsweek'in aktardığına göre, bazı Facebook kullanıcıları web sitesine erişmeye çalıştıklarında hesaplarının "geçici olarak kullanılamıyor" olduğunu belirten bir uyarıyla karşılaşıyor.

Bazı kullanıcılar ise Facebook'un mobil uygulamasının çalıştığını, ancak masaüstü tarayıcı üzerinden erişimde sorun yaşandığını öne sürüyor.

Öte yandan sosyal medya platformu X'te de çok sayıda kullanıcı, Instagram ve Facebook'ta yaşadıkları erişim sorunlarını paylaşmaya başladı.

META'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Haberin yayımlandığı an itibarıyla Meta, Instagram ve Facebook'ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin resmi bir açıklama paylaşmadı. Sorunun nedeni ve ne zaman tamamen giderileceği konusunda şirket tarafından doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.