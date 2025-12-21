HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 21 Aralık 2025'te hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde 11 derece olması bekleniyor. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 13 dereceye çıkacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgar 7 ile 14 kilometre hızla eserek hava hissiyatını etkileyebilir. Gün doğumunun 07:48, gün batımının ise 17:25 olması, dışarıda geçirilen zamanı planlarken dikkate alınmalıdır.

Adana Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Adana hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Adana'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 9 derece olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Bu saatlerde hissedilen sıcaklık 13 derece olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklığın ise 10 derece olacağı öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Gece hissedilen sıcaklık 9 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek 7 ile 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %49 ile %69 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı saati ise 17:25 olarak belirlendi.

22 Aralık Pazartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 14 ile 18 derece arasında değişeceği öngörülüyor. 23 Aralık Salı günü hava daha sıcak ve açık olacak. Bu günde sıcaklıkların 16 ile 20 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Adana'da bu dönemde hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek hazırlıklı olmanızı sağlar. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecektir. Yanınızda bir mont veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden estiği için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %49 ile %69 arasında değişmesi, hava hissiyatını etkileyebilir. Nemli havaya uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Gün doğumu 07:48, gün batımı 17:25 olduğundan, gün ışığından faydalanmak için planlarınızı bu saatlere göre yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybettiPolisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti
Mezarlıktaki araçta iki genç ölü bulunduMezarlıktaki araçta iki genç ölü bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.