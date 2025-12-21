Adana Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 9 derece olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Bu saatlerde hissedilen sıcaklık 13 derece olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklığın ise 10 derece olacağı öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Gece hissedilen sıcaklık 9 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek 7 ile 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %49 ile %69 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı saati ise 17:25 olarak belirlendi.

22 Aralık Pazartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 14 ile 18 derece arasında değişeceği öngörülüyor. 23 Aralık Salı günü hava daha sıcak ve açık olacak. Bu günde sıcaklıkların 16 ile 20 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Adana'da bu dönemde hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek hazırlıklı olmanızı sağlar. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecektir. Yanınızda bir mont veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden estiği için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %49 ile %69 arasında değişmesi, hava hissiyatını etkileyebilir. Nemli havaya uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Gün doğumu 07:48, gün batımı 17:25 olduğundan, gün ışığından faydalanmak için planlarınızı bu saatlere göre yapmalısınız.