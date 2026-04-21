HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 21 Nisan Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 21 Nisan 2026 tarihinde hava durumu genellikle güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 22-23 derece, akşam ve gece saatlerinde ise 12-14 derece arasında seyredecek. 22 Nisan'dan itibaren hava koşulları değişkenlik gösteriyor. Gündüz 21-22 dereceye düşen sıcaklık, gece 15-16 derece olacak. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 6-7 km arasında değişecek. Nem oranı ise gün boyunca değişkenlik gösterecek.

Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 22-23 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 12-14 derece arasında düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Öğle ve akşam saatlerinde ise güneybatı yönünden saatte 19 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %66, öğle %44, akşam %66 ve gece %87 civarında olacak. Bu durum, genel olarak güneşli ve ılık bir hava beklendiğini göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde, 22 Nisan Çarşamba'da hava durumu daha değişken olacak. Gündüz sıcaklık 21-22 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde ise 15-16 dereceye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Öğle ve akşam saatlerinde güneybatı yönünden saatte 14 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %76, öğle %49, akşam %59 ve gece %80 civarında olacak. Bu veriler, daha bulutlu ve hafif rüzgarlı bir hava beklendiğini göstermektedir.

23 Nisan Perşembe günü, hava durumu daha da değişkenleşecek. Gündüz sıcaklık 20-21 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 14-15 derece arasında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Öğle ve akşam saatlerinde güneybatı yönünden saatte 14 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %76, öğle %49, akşam %59 ve gece %80 civarında olacak. Bu durum, 23 Nisan'da daha bulutlu ve hafif rüzgarlı bir hava beklendiğini göstermektedir.

24 Nisan Cuma günü, hava durumu yine değişken olacak. Gündüz sıcaklık 23-24 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 16-17 dereceye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Öğle ve akşam saatlerinde güneybatı yönünden saatte 10 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %76, öğle %49, akşam %59 ve gece %80 civarında seyredecek. Bu veriler, Cuma günü için daha bulutlu ve hafif rüzgarlı bir hava beklendiğini göstermektedir.

Bu dönemde Adana'da hava durumu değişkenlik gösterecektir. Özellikle 22 Nisan ve sonraki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! 'Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! 'Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'
Apple'da büyük değişim! Tim Cook koltuğu o isme bırakıyorApple'da büyük değişim! Tim Cook koltuğu o isme bırakıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Yeni bölümde soyundu! Seyirci çıldırdı: "Küçük düşürücü"

20 Nisan Pazartesi en güncel altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.