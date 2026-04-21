Adana Hava Durumu! 21 Nisan Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 22-23 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 12-14 derece arasında düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Öğle ve akşam saatlerinde ise güneybatı yönünden saatte 19 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %66, öğle %44, akşam %66 ve gece %87 civarında olacak. Bu durum, genel olarak güneşli ve ılık bir hava beklendiğini göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde, 22 Nisan Çarşamba'da hava durumu daha değişken olacak. Gündüz sıcaklık 21-22 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde ise 15-16 dereceye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Öğle ve akşam saatlerinde güneybatı yönünden saatte 14 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %76, öğle %49, akşam %59 ve gece %80 civarında olacak. Bu veriler, daha bulutlu ve hafif rüzgarlı bir hava beklendiğini göstermektedir.

23 Nisan Perşembe günü, hava durumu daha da değişkenleşecek. Gündüz sıcaklık 20-21 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 14-15 derece arasında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Öğle ve akşam saatlerinde güneybatı yönünden saatte 14 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %76, öğle %49, akşam %59 ve gece %80 civarında olacak. Bu durum, 23 Nisan'da daha bulutlu ve hafif rüzgarlı bir hava beklendiğini göstermektedir.

24 Nisan Cuma günü, hava durumu yine değişken olacak. Gündüz sıcaklık 23-24 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 16-17 dereceye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Öğle ve akşam saatlerinde güneybatı yönünden saatte 10 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %76, öğle %49, akşam %59 ve gece %80 civarında seyredecek. Bu veriler, Cuma günü için daha bulutlu ve hafif rüzgarlı bir hava beklendiğini göstermektedir.

Bu dönemde Adana'da hava durumu değişkenlik gösterecektir. Özellikle 22 Nisan ve sonraki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önem taşır.