Adana Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü açık hava koşulları bekleniyor. Sabah 12 derece, gündüz ise 21 dereceye kadar yükselecek sıcaklık, akşam saatlerinde 17 dereceye düşecek. 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi, hafif yağışlarla başlayacak. Nem oranı sabah %89 seviyesine ulaşırken, rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hava durumu, dışarı çıkarken yapılacak planları etkileyecek. Uygun kıyafetler seçmek önemli.

Adana'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Ilıman koşullar hâkim olacak. Sabah hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Hava açık kalacak. Gündüz sıcaklık 21 dereceye yükselecek. Hava yine açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye gerileyecek. Hava bulutlu bir hal alacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %73 olacak. Gündüz %44, akşam %64 ve gece %81 seviyelerine ulaşacak.

22 Şubat Pazar günü sabah hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Yağışlar bu saatte devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hafif yağışlar sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye gerileyecek. Hava bulutlu kalacak. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızda esecek. Nem oranı sabah %89 olacak. Gündüz %69, akşam %76 ve gece %84 seviyelerinde olacak.

23 Şubat Pazartesi günü sabah sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye çıkacak. Sağanak yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Sağanak yağışlar sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye gerileyecek. Hava bulutlu kalacak. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %89 olacak. Gündüz %69, akşam %76 ve gece %84 seviyelerinde olacak.

24 Şubat Salı günü sabah hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 dereceye çıkacak. Az bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava yine az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 9 dereceye gerileyecek. Hava az bulutlu kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %71 olacak. Gündüz %48, akşam %69 ve gece %82 seviyelerinde olacak.

Hava koşullarındaki değişikliklere göre planlarınızı yapmak önemli. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeyi unutmamalısınız. Ayrıca, sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurarak akşam için bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır.

