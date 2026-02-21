HABER

Henüz 5'e gidiyordu... Ecel, küçük Öykü'yü teneffüste yakaladı!

Muğla'nın Milas ilçesinde 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli, teneffüs sırasında fenalaşarak lavaboya gitti. Talihsiz öğrenci bir süre sonra tuvalette hareketsiz halde bulundu. Kronik kalp rahatsızlığı olduğu bilinen Şenli'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, öğrencinin ölümü başta ailesi olmak üzere tüm arkadaş ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Kahreden olay dün öğle saatlerinde, Milas'taki Sakarya Ortaokulu'nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi Öykü Şenli, teneffüste okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlanıp, yere düştü.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şenli, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şenli'nin ölüm haberi, ailesi ve arkadaşlarını üzdü.

TAZİYE MESAJI

Öte yandan, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz Sakarya Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencimiz Öykü Şenli’nin vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

