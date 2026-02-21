Henüz 5'e gidiyordu... Ecel, küçük Öykü'yü teneffüste yakaladı!

Kahreden olay dün öğle saatlerinde, Milas'taki Sakarya Ortaokulu'nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi Öykü Şenli, teneffüste okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlanıp, yere düştü.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şenli, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şenli'nin ölüm haberi, ailesi ve arkadaşlarını üzdü.

TAZİYE MESAJI

Öte yandan, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz Sakarya Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencimiz Öykü Şenli’nin vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır