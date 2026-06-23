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Adana Hava Durumu! 23 Haziran Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 23 Haziran 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 23 ile 32 derece arasında değişirken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir. 24 Haziran'da hava koşulları çoğunlukla güneşli ve sıcaklık 23 ile 34 derece arasında olacak. Hava durumundaki bu değişiklikleri dikkate alarak, yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Adana Hava Durumu! 23 Haziran Salı Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 23 Haziran Salı 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 23 - 32 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle bugün yağışlı koşullar yaşanabilir.

24 Haziran Çarşamba'da hava sıcaklıkları 23 - 34 derece arasında olacak. Hava koşulları çoğunlukla güneşli tahmin ediliyor. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar 23 - 33 derece arasında olacak. Hava yavaş yavaş kısmen güneşli hale gelecek. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık 23 - 33 derece olarak belirlenmiş. Hava koşulları güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Cildinizi korumak için dikkatli olun. Sıcak havalarda bol su içmeye özen gösterin. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Uçabilecek eşyaları güvenli bir şekilde yerleştirin.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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