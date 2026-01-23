HABER

Adana Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğleden sonra ise sıcak ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 3 ile 4 derece arasında seyredecekken, rüzgar hızı 43 kilometreye kadar çıkabilir. Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Güneşli saatlerde koruyucu önlemler almak önemli. Güncel hava durumunu takip etmek ve planları buna göre yapmak gereklidir.

Doğukan Akbayır

Adana'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Hava serin olacak. Öğleden sonra ise hava değişecek. Daha sıcak ve güneşli koşullar bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde sıcaklığın 3-4 derece civarında olması öngörülüyor. Rüzgar hızı saatte 43 kilometreye kadar çıkabilir. Nem oranı ise yüzde 89 seviyelerinde kalacak.

24 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. 25 Ocak Pazar günü daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık aralığı 3-11 derece olacak. Pazar günü ise sıcaklık 4-16 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu değişken hava koşullarına karşı dikkatli olmak gereklidir. Sabah saatlerinde yağışlı ve serin hava için şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Öğleden sonra güneşli hava bekleniyor. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı saatlerde rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemlidir.

Adana'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Bu nedenle hava koşullarını takip etmek gereklidir. Güncel hava durumu raporlarını izlemek önem arz ediyor. Planlarınızı buna göre yapmalı ve gerekli önlemleri almalısınız.

