Adana Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu sabah 9-10 derece sıcaklık aralığında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 17-18 dereceye yükselebilir. Gün boyunca ılıman ve açık hava hakim olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin rahat kıyafetler tercih etmeleri uygun. Akşam saatlerinde sıcaklık 14-15 derece civarına düşse de, hava açık kalmaya devam edecek. Hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 9 - 10 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 17 - 18 dereceye yükselebilir. Gün boyunca hava ılıman bir seyir izleyecek. Genellikle açık bir hava bekleniyor. Hafif rüzgarlar hissedilecek. Sabah saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. İşe veya okula gideceklerin yanlarına hafif bir mont veya hırka almaları faydalı olacaktır.

Öğle ve öğleden sonra saatlerinde hava daha sıcak olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin rahat kıyafetler tercih etmeleri uygun olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 - 15 derece civarına düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 24 Şubat Salı günü çoğunlukla güneşli olacak. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Bu dönemde hava sıcaklıklarının 16 - 19 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Yanınıza hafif bir mont veya hırka almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su tüketimi sağlığınız açısından önemlidir.

