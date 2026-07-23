Adana Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe, Adana'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 36-37 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 25-26 derece arası bekleniyor. Nem oranı %40-45 olacak. Rüzgarın hızı ise 6-7 km/saat esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, Adana'da hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 33-34 derece olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 30-32 derece civarında gözlemlenecek. Gece sıcaklıkları, 25-26 derece arasında kalacak. Nem oranı %40-50 aralığında seyredecek. Rüzgarın hızı 6-8 km/saat civarında esmesi bekleniyor. Bu, hava durumunun sıcak ve güneşli olacağına işaret ediyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler tedbir almalı. Gölgelik alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olur. Bu önlemler, Adana'nın sıcak hava koşullarında sağlıklı bir deneyim sunar.