HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklığı 36-37 derece civarlarında, gece ise 25-26 dereceyi bulacak. Nem oranı %40-45 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 6-7 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcak hava koşulları devam edecek. 24 Temmuz'da sıcaklık 33-34, 25 Temmuz'da ise 30-32 derece olacak. Dışarıda geçirilen vakitlerde tedbir almak önemli.

Adana Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe, Adana'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 36-37 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 25-26 derece arası bekleniyor. Nem oranı %40-45 olacak. Rüzgarın hızı ise 6-7 km/saat esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, Adana'da hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 33-34 derece olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 30-32 derece civarında gözlemlenecek. Gece sıcaklıkları, 25-26 derece arasında kalacak. Nem oranı %40-50 aralığında seyredecek. Rüzgarın hızı 6-8 km/saat civarında esmesi bekleniyor. Bu, hava durumunun sıcak ve güneşli olacağına işaret ediyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler tedbir almalı. Gölgelik alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olur. Bu önlemler, Adana'nın sıcak hava koşullarında sağlıklı bir deneyim sunar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edeceklerSayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.