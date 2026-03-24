Adana Hava Durumu! 24 Mart Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu hafif yağmur ve yer yer sağanaklarla geçecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı bu aralıkta kalacak. Gece ise 9 ile 13 derece arasında düşüş gösterecek. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif esebilir. Zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

25 Mart Çarşamba günü hava durumu 18 ile 21 derece arasında değişecek. 26 Mart Perşembe günü sıcaklık 21 ile 24 derece olacak. 27 Mart Cuma günü ise 22 ile 25 derece arasında devam edecek. Rüzgar durumunun kuzey ve doğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Zaman zaman orta kuvvette olabilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serin havalara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanılabilir. Rüzgarlı günlerde hafif rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, ıslanmaktan ve üşümekten koruyacaktır.