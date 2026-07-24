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Adana Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu sıcak ve nemli olarak devam ediyor. Bugün sıcaklık 34-35 derece aralığında seyredecek. Gece ise bu değerler 24-25 dereceye düşecek. Yağmurlu hava bekleniyor. Cumartesi gününde sıcaklık 32-33, Pazar ise 34-35 dereceye çıkacak. Önümüzdeki günlerde serinleme yaşanacak, ancak sıcaklık yüksek kalacak. Açık hava etkinlikleri için dikkatli olunmalı, bol su tüketilmeli ve uygun giysiler tercih edilmelidir.

Adana Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da hava durumu sıcak ve nemli. Bugün, 24 Temmuz 2026 Cuma günü, gündüz sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar saatte 5 km civarında esecek. Yağmurlu hava koşulları bekleniyor.

Cumartesi günü sıcaklık 32-33 derece olacak. Pazar günü ise 34-35 dereceye yükselebilir. Pazartesi günü sıcaklık 36-37 dereceye çıkması öngörülüyor. Hava durumu serinleyecek. Ancak sıcaklıklar yine yüksek kalacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınılmalı. Yağmurlu günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Uygun ayakkabı giyilmesi önemlidir.

Adana'da bugünkü hava durumu sıcak ve nemli. Yağmurlu hava koşulları da bekleniyor. Önümüzdeki günler serinleyecek. Ancak sıcaklık yine yüksek kalacak. Bu nedenle önlemler alınmalı. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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