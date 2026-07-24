Adana Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu sıcak ve nemli. Bugün, 24 Temmuz 2026 Cuma günü, gündüz sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar saatte 5 km civarında esecek. Yağmurlu hava koşulları bekleniyor.

Cumartesi günü sıcaklık 32-33 derece olacak. Pazar günü ise 34-35 dereceye yükselebilir. Pazartesi günü sıcaklık 36-37 dereceye çıkması öngörülüyor. Hava durumu serinleyecek. Ancak sıcaklıklar yine yüksek kalacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınılmalı. Yağmurlu günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Uygun ayakkabı giyilmesi önemlidir.

Adana'da bugünkü hava durumu sıcak ve nemli. Yağmurlu hava koşulları da bekleniyor. Önümüzdeki günler serinleyecek. Ancak sıcaklık yine yüksek kalacak. Bu nedenle önlemler alınmalı. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.