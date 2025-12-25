HABER

Adana Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 25 - 28 Aralık 2025 tarihlerinde hava durumu ılıman ve değişken bir seyir izleyecek. 25 Aralık'ta bulutlu ve sıcak, 26 Aralık'ta güneşli bir hava bekleniyor. 27 Aralık'ta sağanak yağışlar gündeme gelecekken, 28 Aralık'ta hava parçalı bulutlu olacak. Nem oranı %38 ile %85 arasında değişirken, akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği unutulmamalı. Dışarı çıkarken şemsiye ve ceket bulundurmak faydalı olabilir.

Ufuk Dağ

Adana'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 13 - 16 derece civarına düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 10 - 13 derece arasında olacak. Hava bulutlu olacak. Rüzgarlar kuzey ve doğu yönlerinden hafif hızlarla esecek. Nem oranı gün boyunca %38 ile %85 arasında değişecek. Bu koşullar, Adana'da tipik bir kış gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günler hava durumu için değişkenlik gösterecek. 26 Aralık Cuma günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında olacak. Hava az bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 13 - 16 derece civarına düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 10 - 13 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgarlar kuzey ve doğu yönlerinden hafif hızlarla esecek. Nem oranı gün boyunca %43 ile %84 arasında değişecek.

27 Aralık Cumartesi sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 17 - 20 derece arasında olacak. Hava çoğunlukla bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 13 - 16 derece civarına düşecek. Hava bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 6 - 9 derece arasında olacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgarlar kuzey ve doğu yönlerinden hafif hızlarla esecek. Nem oranı gün boyunca %56 ile %85 arasında değişecek.

28 Aralık Pazar günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 14 - 17 derece arasında olacak. Hava az bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 10 - 13 derece civarına düşecek. Hava parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 4 - 8 derece arasında olacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgarlar kuzey ve doğu yönlerinden hafif hızlarla esecek. Nem oranı gün boyunca %56 ile %77 arasında değişecek.

Adana'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. 27 Aralık Cumartesi sabah saatlerinde beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda yarar var. Diğer günlerde hava koşulları daha stabil olacak. Ancak akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Akşam planlarınız için yanınıza bir ceket almanız iyi bir fikir olabilir. Adana'da 25 - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında hava koşulları ılıman ve değişken olacak.

